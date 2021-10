Der Chicago Einkaufsmanagerindex (Oktober) ist mit 68,4 besser ausgefallen als erwartet (Prognose war 63,5; Vormonat war 64,7). Das ist der erste Anstieg seit drei Monaten! Chicago Biz Barometer rises to 68.4 in October, bouncing from 64.7 previously and snapping a two-month losing streak.chicagopmi MNI ISM ChicagoISM pic.twitter.com/kdx5tcMbLZ - MNI Indicators (@MNIIndicators) October 29, 2021

Den vollständigen Artikel lesen ...