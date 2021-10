A-, B- und H-Shares - an Chinas Börsen sind verschiedene Aktienarten handelbar. Was hat es damit auf sich und was müssen Anleger beim Kauf chinesischer Titel beachten? Christian W. Röhl erklärt im Interview die Unterschiede zwischen dem europäischen und dem chinesischen Aktienmarkt, verrät wo die Regierung eingreift und blickt zudem auf die chinesischen Cayman-Aktien-Konstrukte.