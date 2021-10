Das Hauptthema am KMU-Anleihemarkt in der letzten Oktober-Woche des Jahres (Kalenderwoche 43 vom 25.10. bis 29.10.2021) ist die nicht geleistete Zinszahlung der Eyemaxx Real Estate AG auf die 5,50%-Anleihe 2018/23 (ISIN DE000A2GSSP3). Nach Angaben von Eyemaxx seien bisher nicht eingegangene Zahlungszuflüsse aus getätigten Projektverkäufen im mittleren einstelligen Millionenbereich dafür verantwortlich. Noch hat das Unternehmen Zeit die Zinszahlung nachzureichen. Die Eyemaxx-Anleihe 2018/23 läuft noch bis 25.04.2023 und ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. ausgestattet. Sie hat ein aufgestocktes Gesamtvolumen in Höhe von 55,00 Mio. Euro. Zudem ist das österreichische Immobilienunternehmen derzeit noch mit zwei weiteren Anleihen am Kapitalmarkt vertreten.

In dieser Woche hat ebenfalls die Zeichnungsphase für die neue 6,00%-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begonnen. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro. Bis zum 11. November 2021 können Anleger ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro die neue Anleihe des Leipziger Automobilzulieferers zeichnen. Zudem läuft noch bis zum 5. November 2021 ein Umtauschangebot für Inhaber der NZWL-Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3). Die zufließenden Mittel aus der Emission sollen neben der Refinanzierung der Alt-Anleihe 2020/22 für Investitionen in neue Produkte der Elektromobilität verwendet werden. Die SunMirror AG beabsichtigt die Begebung einer Pflichtwandelanleihe mit einem angestrebten Bruttoerlös von 20 Mio. Euro. Der Wandlungspreis wird bei rund 70 Euro pro Aktie erwartet. Das Volumen ...

