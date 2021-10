Hannover (ots) -Wie Kultusminister Tonne heute bekannt gab, soll mit dem Ende der Herbstferien die Maskenpflicht an Schulen teilweise aufgehoben werden. [1] Die PIRATEN Niedersachsen fordern deren komplette Beibehaltung."Bereits vor drei Wochen haben wir vor dieser Entwicklung gewarnt. [2] Jetzt aber, mit dem Wissen um die Auswirkungen der Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen in Berlin und Bayern, ist eine derartige Entscheidung, die sowohl der Forderung des Robert-Koch-Institut [3], der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften [4] und der Grundschullehrerverband [5] widerspricht, an Wissenschaftsleugnung kaum noch zu überbieten. Hier stellt sich Minister Tonne lieber auf eine Stufe mit Querdenkern und AfD [6], die ja auch eine generelle Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen fordert, wie der Minister sie zumindest in Aussicht stellt. Wie verblendet und fernab jeglicher Realität muss man eigentlich sein, um regieren zu dürfen?" fragt Thomas Ganskow [7], Vorsitzender der PIRATEN Niedersachsen und deren Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2022 [8]. "Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Bayern schon wieder eine Einführung erwägt. [9] Muss man hier wirklich erst die Infektionszahlen von dort haben, damit man richtige Schlüsse daraus zieht? Offensichtlich ist das Gucken über den eigenen Tellerrand nicht das Ding dieser Regierung."Vorgesehen ist neben der Aufhebung der Maskenpflicht in den Klassenstufen 1 und 2 eine tägliche Testung für ungeimpfte und nicht genesene Schülerinnen und Schüler bis zum 5. November. Für Geimpfte entfällt diese Pflicht."Mal abgesehen davon, dass der Heimtest nach wie vor jegliche Möglichkeit zu Fehlern und Manipulation bietet [10], sollte selbst Minister Tonne nicht entgangen sein, dass sich auch Geimpfte infizieren können. Warum hier also eine Ausnahme gemacht wird, ist nicht nachvollziehbar. Allerdings kommt dem Minister da zu Pass, dass es noch immer keinen für unter 12-jährige zugelassenen Impfstoff gibt, was eine nahezu durchgängige Testung bis zur 6. Klasse notwendig macht. Bei den bekannten Inkubationszeiten für die eigentliche Infektion ist dies aber nach wie vor nicht hinnehmbar. Hier spielt Minister Tonne erneut mit der Gesundheit und dem Leben der Kinder, für deren Schutz er zuständig ist," ergänzt Mattis Glade, Rettungssanitäter und Stadtrat der PIRATEN in Alfeld. "Tests verhindern keine Infektion. Warum muss das Kind eigentlich immer erst in den Brunnen gefallen sein, damit Politik sieht, was notwendig ist?""Überhaupt keine Aussagen gibt es zu Horten, Krippen, Kitas und den dortigen Kräften. Das ist erbärmlich," ergänzt Alexandra Paul, Erzieherin und Basispiratin. "Während es zumindest schleppend in den Schulen eine Perspektive für den Einbau von Luftfiltern gibt, ist dies in den Einrichtungen der Kinderbetreuung ein Traum. Der Alptraum ist, mit verschnupften Kindern ungeschützt agieren zu müssen. Das hat sich seit Beginn der Pandemie nicht geändert. Hier hat sich also überhaupt nichts in der Gedankenwelt des Ministers bewegt."Quellen:[1] https://ots.de/yYHffr[2] https://piraten-nds.de/2021/10/07/warnung-vor-lockerung-der-maskenpflicht-an-schulen/[3] https://ots.de/mXlXUX[4] https://ots.de/5PUm3b[5] https://ots.de/bShFhv[6] https://ots.de/Mi8cqz[7] https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Thomas_Ganskow[8] https://ots.de/oQKjBn[9] https://ots.de/uJPgos[10] https://piraten-nds.de/2021/04/08/maerchenstunde-von-ministerpraesident-weil/Pressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenHaltenhoffstr. 5030167 HannoverTel.: 0511- 64692599Mail: vorstand@piraten-nds.deWeb.: www.piraten-nds.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5060060