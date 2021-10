The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2021

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2021



ISIN Name

LU1291100664 BNP Paribas Easy SICAV

IE00BD34DJ91 UBS (IrI) ETF plc

