Wochenausblick: DAX mit kleinem Wochengewinn. Fed, BMW und Lufthansa im Fokus!

Ein Großteil der Unternehmen hat geliefert. In vielen Fällen fielen die Unternehmenszahlen gar besser aus als von Experten erwartet. Dies sorgte dafür, dass die Aktienbarometer mehrheitlich gegenüber der Vorwoche zulegen konnten. In den USA wurden gar neue Allzeithochs markiert. Von Euphorie kann jedoch keine Rede sein. Angesichts hoher Inflationszahlen bleiben die Anleihemärkte weiterhin angespannt und drücken auf die Kauflaune.

Kommende Woche stehen nicht nur zahlreiche Unternehmensdaten zur Veröffentlichung an. Das größte Augenmerk wird sich auf die US-Notenbank und ihre Zinsentscheidung richten.

Der Druck auf dem Anleihenmarkt - insbesondere in Europa - war in der vergangenen Woche erneut hoch. Die Aussicht auf ein Ende des PEPP-Programms im März 2022 schürt die Angst vor einer Zinswende und trieb die Renditen langfristiger Rentenpapiere nach oben. Südwärts ging es derweil mit den Notierungen der Edelmetalle und auch der Ölpreis gab in der zweiten Wochenhälfte etwas nach.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche zeigte sich bei Einzelwerten ein zwiespältiges Bild. DAX-Titel wie Daimler, MTU Aero Engines und Puma profitierten von guten Geschäftszahlen. Gesundheitsaktien wie Fresenius und Fresenius Medical Care sowie Internetdienstleister wie Delivery Hero und HelloFresh gaben im Vergleich zur Vorwoche bis zu 9,2 Prozent ab. In der zweiten Reihe standen die Aktien von Deutsche Lufthansa, Jungheinrich und K+S hoch im Kurs. Die Anteilsscheine vo Pfeiffer Vakuum und Salzgitter verbesserten sich gar zweistellig.

Zu den stärksten Branchenindizes zählten in der zurückliegenden Woche die beiden Wasserstoffindizes Global Hydrogen II Index und Hydrogen Select Index sowie der Green Technologies Index. Am Wochenende startet der Klimagipfel in Glasgow. "Grüne Investments" dürften somit auch kommende Woche im Fokus stehen. In der aktuellen Ausgabe des onemarkets Magazins erfahren Sie mehr zu diesen Themen.

In Europa melden kommende Woche unter anderem Aixtron, AMS, BMW, BP, Commerzbank, Deutsche Lufthansa, Deutsche Post, Evonik, Ferrari, Freenet, Fresenius, Fresenius Medical Care, GEA Group, Hannover Rück., HeidelbergCement, HelloFresh, Hugo Boss, Klöckner, Lanxess, Norma, Nutrien, Pfeiffer Vacuum, PVA Tepla, ProSiebenSat.1, Rational, Ryanair, Shop Apotheke, Société Générale, Teamviewer, Telefonica Deutschland, Vonovia und Zalando. In den USA erwarten die Investoren die Zahlen von Amgen, Dupont, Moderna, T-Mobil US und Uber. Aus den USA werden zudem Zahlen zum Pkw-Absatz gemeldet. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer meldet Auftragszahlen für September und Q3.

Wichtige Termine

Am 31.10. startet die Weltklimakonferenz in Glasgow

MONTAG, 1. NOVEMBER

China - Caixin PMI Industrie für China, Oktober, endgültig

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Oktober

USA - Bauausgaben, September

DIENSTAG, 2. NOVEMBER

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Oktober, detaillierts Ergebnis

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Oktober, detailliertes Ergebnis

MITTWOCH, 3. NOVEMBER

China - Caixin PMI Services für China, Oktober, endgültig

Europa - Arbeitsmarkt, September

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Oktober

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Oktober

USA - Auftragseingang Industrie, September

USA - Fed, Zinsentscheid, Pk mit Fed-Chef Powell

DONNERSTAG, 4. NOVEMBER

Deutschland - Auftragseingang Industrie, September vorläufig

Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Oktober, detailliert

Europa - Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Oktober, detailliert

Europa - Erzeugerpreise Euro-Zone, September

USA - Produktivität Q3 vorläufig

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 30. Oktober

USA - Handelsbilanz, September

FREITAG, 5. NOVEMBER

Deutschland - Industrieproduktion, September

Frankreich - Industrieproduktion, September

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, September

USA - Arbeitsmarktbericht, Oktober

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.760/15.940/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.125/15.250/15.425/15.600 Punkte

Der DAX verteidigte zum Wochenschluss noch ein kleines Plus und fing sich oberhalb von 15.600 Punkten. Diese Marke wird zum Wochenauftakt entscheidend sein. Gelingt es, diese Marke zu verteidigen, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.760 Punkte. Kippt der Leitindex hingegen unter das Level, droht eine Konsolidierung bis 15.250/15.430 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 13.08.2021- 29.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.10.2014- 29.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

