Nicht mehr beeindruckt haben den DAX zum Handelsende am Freitag die schlechten Nachrichten der beiden US-Tech-Giganten Apple und Amazon. Ausgehend von seinem Tagestief bei knapp unter 15.500 Punkten holte der deutsche Leitindex seine Verluste fast vollständig auf. Am Ende des Tages blieb ein Minus von nur noch 0,05 Prozent auf 15.688,77 Punkten.Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 0,9 Prozent. Auf Monatssicht sind es sogar 3,5 Prozent. Anleger hoffen nun auf eine Kursrallye zum Jahresende. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...