DJ PTA-Adhoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: Stellungnahme zu Marktgerüchten über erhöhtes Insolvenzrisiko

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leopoldsorf (pta056/29.10.2021/20:00) - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (" VST"; Aktie: ISIN: AT0000A25W06; Anleihe: DE000A2R1SR7) hat Kenntnis, dass es Marktgerüchte über eine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit und damit ein erhöhtes Insolvenzrisiko der VST gibt. Diese Gerüchte basieren auf dem Research-Update der SRC-Scharff Research und Consulting GmbH (SRC Research). VST teilt dazu wie folgt mit:

VST ist nicht zahlungsunfähig. Richtig ist, dass das schlechte wirtschaftliche Umfeld als Folge der COVID-19-Pandemie auch bei VST und ihren Konzerngesellschaften deutlich nachteilige Auswirkungen hat. Dies schließt auch die bereits mitgeteilte Insolvenz der Premium Syscon in Dänemark mit ein. Der Vorstand, sowohl die bestehenden Vorstandsmitglieder als auch bereits unter enger Einbindung des zukünftigen Vorstandsmitglieds Dr. Gerhard Kornfeld, arbeitet derzeit intensiv an Maßnahmen.

Soweit für VST ersichtlich, beruft sich SRC Research für die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit und damit ein erhöhtes Insolvenzrisiko der VST auf Gespräche mit dem Vorstandsmitglied Kamil Kowalewski. Dazu stellt VST richtig, dass eine von SRC Research behauptete drohende Zahlungsunfähigkeit oder ein erhöhtes Insolvenzrisiko der VST nicht Inhalt dieser Gespräche waren.

Mitteilende Personen: Der Vorstand

(Ende)

Aussender: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Adresse: Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsorf Land: Österreich Ansprechpartner: Julia Palzer Tel.: +43 2235 81 071 770 E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com Website: www.vstbuildingtechnologies.com

ISIN(s): AT0000A25W06 (Aktie), DE000A2R1SR7 (Anleihe) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Vienna MTF

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1635530400798 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 14:00 ET (18:00 GMT)