Chevron zeigte in den letzten Wochen eine veritable Aufwärtsbewegung. Chevron zeigte in den letzten Wochen eine veritable Aufwärtsbewegung. Die Aktie des Ölproduzenten überwand hierbei markante Widerstände. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich die charttechnische Lage für die Aktie deutlich verbessert. Rückblick. So hieß es am 19.09. unter anderem "[…] Chevron steckt gegenwärtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...