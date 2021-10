Monster-News! Vicinity zieht 100 Elektro-LKW Auftrag an Land!

Anzeige / Werbung

Die Aktie von Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* sollte am Montag aufgrund dieser Meldung regelrecht explodieren.

Ich kann meine Begeisterung für Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* nicht verhehlen. Diese Aktie ist in meinen Augen vielleicht die beste und zugleich günstigste EV-Aktie am Markt. Die günstige Bewertung steht im starken Kontrast zu den hervorragenden Zukunftsaussichten, die man auch kürzlich den Anlegern mitgeteilt hat:

Vicinity Motor Corp. Provides Corporate Update and 2022 Financial Guidance - Company Expects FY 2022 Revenues of over $140 Million Driven by Strong North American Sales Momentum

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* veröffentlicht seine Finanzprognose für das Jahr 2022. Durch die Auslieferung von

will Vicinity einen Umsatz von über 140 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von über 12 Millionen Dollar erzielen. Das würde einen Gewinn pro Aktie von ca. 0,30 CAD bedeuten. Mit einem für EV-Aktien üblichen KGV von 45 (Link) ergäbe sich ein zunächst anstrebbares Ziel von 13,50 CAD.

Heute beweist Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* den Marktbeobachtern, dass man sich diese Verkaufsprognosen nicht aus den Fingern gesogen hat, sondern das diese sehr wohl fundamental untermauert sind:

Vicinity Motor Corp. Receives Letter of Intent for 100 VMC 1200 EV Trucks from Pioneer Auto Group

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* gab bekannt, dass eine man heute eine Absichtserklärung von der Pioneer Auto Group, einem führenden Automobileinzelhändler in British Columbia über den Kauf von 100 VMC 1200 Class-3-Electric-Trucks erhalten hat. Pioneer verkauft jährlich über 6.000 Neufahrzeuge und führt über 1.500 Fahrzeuge in seinem Netzwerk, darunter Mitsubishi-, Chrysler-, Dodge-, Jeep- und RAM-Modelle. Die 100 VMC 1200 Class drei Trucks werden voraussichtlich alle 2022 ausgeliefert.

VMC 1200 Class 3 Truck

Wir sehen eine starke indikative Nachfrage von unserem kontinentweiten Händlernetz und erwarten in den kommenden Monaten eine anhaltende Dynamik. William Trainer, CEO Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC )*

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Fahrzeugproduktlinie, das beliebte "Fahrerhaus-über-Chassis"-Design des VMC 1200 mit einem EV-Antriebsstrang anzubieten. VMC ist ein bekannter Name im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, und es ist aufregend, ihren Übergang zu Flurförderzeugen zu sehen. Wir freuen uns darauf, diese neue VMC 1200 bei unseren Händlern zu verkaufen. Ray Van Empel, Präsident und CEO der Pioneer Auto Group

News-Fazit:

Ich denke, dass ich nicht zu unterstreichen brauche, dass der Verkauf von HUNDERT VMC 1200 Class 3 Trucks nicht nur finanziell von großer Bedeutung, sondern auch ein starkes Signal an den Gesamtmarkt ist. Mit einer einzigen Vereinbarung kann man jetzt schon die Hälfte des 2022-Planes, für den Elektro-LKW Sektor erfüllen.

Dieser gigantische Auftrag, kurz nach der Bekanntgabe, das man überhaupt E-LKW baut, ist auch ein Statement des Marktes, höchstwahrscheinlich resultierend auf der guten (preisgekrönten) Qualität ihrer Fahrzeuge im Bussektor, wie es auch der Boss von Pioneer in seinem Statement andeutet.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir verstärkt sich der Eindruck einer äußerst rosigen Zukunft für Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* mehr und mehr und ich bin auch davon überzeugt, dass man bei den kürzlich veröffentlichten 2022-er Prognosen sehr "tiegestapelt" hat. Wenn es Ihnen ähnlich geht, dann ist es an der Zeit diese, für meinen Begriff günstigen, Kaufkurse am Montag zu nutzen, bevor es der US-/CAN-Markt um 15:30 Uhr tut! Meinung Autor

Vicinity Motor Corp. *

WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* ist ein Hersteller von Bussen, die in der Vergangenheit mit Diesel und Erdgas angetrieben wurden. Seit dem Jahr 2021 bietet man nun auch Elektrobusse und zusätzlich auch seit Kurzem Elektro-Klein-LKWs an. Mit diesen Elektrofahrzeugen der neuesten Generation, die man jetzt basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Diesel- bzw. Erdgassektor konstruiert hat, stößt man in eine hochlukrative Sparte vor, in der es unfassbar hohen Bedarf geben wird, ausgelöst durch viele Milliarden an bereitstehenden Fördermitteln, die sowohl in Kanada als auch in den USA genutzt werden können, um den Nahverkehr zu elektrifizieren.