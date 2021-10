Letzte Woche Ausbruchversuch, gebremst und am Ende wieder auf Anfang. Nichts angebrannt, aber auch nicht durchgestartet. Während anfangs die meisten Quartalsberichte positiv überraschen konnten oder zumindest die unternehmen ihren Erwartungen gerecht werden konnten, gab es Donnerstag nach Handelsschluss von den beiden Techgigangten Apple und Amazon eher ernüchternde Zahlen. Schwere Hypothek für eine "Jahresendrallye". Auch Starbucks musste China Tribut zollen. In Deutschland eher eitel Sonnenschein: Prognoseerhöhungen, Rekordumsätze und noch eine Prise Übernahmespekulationen bei Qiagen am Freitag. ...

