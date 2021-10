Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Im Anleihen Finder Musterdepot-Spiel tauschen Manuela Tränkel und Hans-Jürgen Friedrich die Plätze. Manuela Tränkel klettert mit einer leicht verbesserten Rendite von 10,93% (Vormonat 10,26%) auf Rang 2, während Hans-Jürgen Friedrich zu Ende Oktober 2021 mit erheblichen Einbußen - seine Rendite fällt von 16,17% im Vormonat auf 8,10% im Oktober - auf den dritten Platz zurückfällt. Grund dafür ist der drastische Kurssturz der Eyemaxx-Anleihe 2018/23, die Friedrich in seinem Portfolio hält, nach der nicht erfolgten Zinszahlung für die Anleihe am 26. Oktober 2021. An der Musterdepot-Spitze dreht Markus Stillger mit einer nunmehr auf 35,24% erhöhten Rendite (Vormonat: 31,99%) weiter einsam seine Runden und vergrößert den Abstand zur Konkurrenz erneut.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 27.10.2021 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

Markus Stillger Manuela Tränkel Hans-Jürgen Friedrich

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. Maximal 15 unterschiedliche ...

