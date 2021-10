Mit dem neuen Index des AKTIONÄR stehen Sie auch in 25 Jahren noch top da. Norbert Blüm war überzeugt: "Die Rente ist sicher." Vor 35 Jahren mag diese Aussage noch gegolten haben. Bei einem Blick auf die aktuellen Zahlen dürfte jedoch jedem auffallen, dass dieses Zitat überholt ist. In Zeiten, in denen Blüm mit dem Spruch Wahlkampf machte, kamen auf jeden Rentner etwa drei Beitragszahler.

