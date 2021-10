Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113) besitzt ein in Europa und USA zugelassenes Medikament und verstärkt seine Marketingmittel für den bereits jetzt wichtigsten Absatzmarkt durch ein Listing und Aktienplatzierung der - noch - 100% US-Tochter Biofrontera Inc. an der Nasdaq. Wir haben dieses Interview vor der heutigen Adhoc-Meldung über die genauen Konditionen des IPO's an der NASDAQ geführt, so dass hierzu keine Fragen möglich waren. Eine spannende Aktienstory, die erst am Anfang der Monetarisierung "ihres Kernprodukts" steht. Hohe Erwartungen. Der CEO der Biofrontera AG, Herr PROF. DR. RER. NAT. ...

