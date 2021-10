Google führt mit seinen neuen Smartphones die Android-Mitbewerber ein wenig vor. Die neuen Pixel-6-Modelle liefern nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern sind auch die smartesten Smartphones auf dem Markt. Was die neuen Modelle können, verrät unser Test. Googles Smartphone-Historie ist lang, bislang aber nicht von außerordentlichem Erfolg gekrönt. Nach den ersten G- und Nexus-Geräten, die Google mit diversen Hardwarepartnern wie Samsung, LG, Huawei und HTC entwickelte, folgte 2016 das erste Modell der Pixel-Reihe, die der Hersteller weitgehend in Eigenregie entwickelt hatte. Die Pixel-Modelle hatten ihre Hochs und Tiefs, Google sammelte in der ...

