Die Märkte (S&P500) markieren wieder neue Hochs in schöner Regelmässigkeit. Das scheint schon so "normal" zu sein, dass kaum mehr darüber berichtet wird. In meinen Depots schreitet die Konsolidierung der Gelder voran. Der Start ist allerdings mit einem Verlust von -18.785,15 EUR erstmal schmerzhaft. Rekordverlust von -18.785,15 Euro im Depot Die Marktampel wechselt erstmalig seit Start des Blogs auf grün. Trotzdem bin ich skeptisch. Alle Details ...

Den vollständigen Artikel lesen ...