Unterföhring (ots) -Da hilft selbst das dickste Fell nicht: In der dritten Show von "The Masked Singer" am Samstag, 30. Oktober 2021, live auf ProSieben, muss der TEDDY eine Pause einlegen. Der TEDDY ist trotz vollständiger Impfung gegen Covid 19 an Corona erkrankt und befindet sich in Quarantäne. Der TEDDY ist wohlauf und hofft deshalb, dass er in der vierten Live-Show auf der "The Masked Singer"-Bühne wieder singen kann. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer: "Gute Besserung lieber TEDDY. Wir drücken die Daumen, dass Du in der nächsten Woche wieder dabei bist."Gesundheit im Vordergrund. Für das gesamte "The Masked Singer"-Team gilt seit Beginn der fünften Staffel ein strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept, das alle gesetzlichen Corona-Schutzmaßnahmen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden erfüllt. Der Zutritt in das "The Masked Singer"-Studio ist ausschließlich mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Testergebnis erlaubt, zusätzlich gilt die 2-G-Regel."The Masked Singer" - Staffel 5, samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben