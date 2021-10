LONDON (dpa-AFX) - Wegen eines "verdächtigen Pakets" ist der Londoner Flughafen Stansted teilweise evakuiert worden. Sprengstoffexperten seien im Einsatz und untersuchten den Gegenstand, teilte die Polizei am Samstag mit. Das betroffene Terminal sei abgesperrt, alle Menschen würden in Sicherheit gebracht. Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, wie zahlreiche Passagiere vor dem Gebäude warteten. Bei Twitter beschwerten sich einige Reisende, es gebe zu wenige Informationen./bvi/DP/zb