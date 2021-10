Die Arbeit nervt, das Liebesleben läuft so lala und auch sonst ist nicht viel los. Wenn die Realität zu komplex ist, liegt die Flucht in Fantasiewelten nahe - darum entscheiden sich viele ausgerechnet für höchstkomplexe Aufbaustrategiespiele. Am Anfang war das Nichts. Bis die Spielerin die Maus in die Hand genommen, Gebäude gebaut, sie mit Straßen verbunden, für Ackerbau und Lagerung gesorgt und so schließlich eine florierende Stadt kreiert hat. Viele Stunden hat sie in den Aufbau von Bergwerken gesteckt, Hirnschmalz in die Vernetzung von Schmelzen und weiterverarbeitenden Werken investiert. Hat sich überlegt, wie sie ihre Güter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...