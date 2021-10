Der französische Impfstoffentwickler Valneva ist so etwas wie die "Aktie der Woche". Schließlich hat der Kurs hat eine fast schon unglaubliche Achterbahnfahrt hinter sich. Zunächst ging es nach der Veröffentlichung der tollen Ergebnisse der klinischen Studie des Totviren-Impfstoffs fast 90 Prozent nach, anschließend folgte eine Kapitalerhöhung, die den Kurs wieder ein wenig zurückholte. Dennoch…

Unter dem Strich bleibt für Valneva ein Plus von rund 60 Prozent in den vergangenen zwei Wochen. Und das trotz einer durchgeführten Kapitalerhöhung, die dem Unternehmen mal eben 76,5 Millionen Euro frisches Geld in die Kassen gespült hat. Mit diesem Geld will Valneva jetzt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...