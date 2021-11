Beim Bitcoin ging es im Oktober heiß her. Die Angst vor der steigenden Inflation, das Misstrauen in das Geldsystem und zuletzt der Start des ersten Bitcoin-ETFs in den USA haben den Coin innerhalb von drei Wochen über 60 Prozent nach oben geschossen. Nun schnauft die Kryptowährung durch. Wann geht der Höhenflug weiter?

