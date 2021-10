Die Aktionäre von Royal Dutch Shell fühlen sich derzeit vermutlich wie auf einer Fahrt mit der Achterbahn. Seit rund vier Wochen wird die Aktie quasi wie an der Schnur nach oben gezogen. Insgesamt konnte Shell in diesem Zeitraum rund 25 Prozent zulegen. Am Donnerstag ging es dann steil nach unten. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen stürzte die Aktie rund fünf Prozent ab und setzte diese schwache Tendenz auch am Freitag fort. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...