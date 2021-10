Bücher gibt es in Bibliotheken und Buchhandlungen zu kaufen. Punkt. Aus. Ende. So werden viele Menschen im Jahr 1997 argumentiert haben, als sie von Jeff Bezos und seiner Idee gehört haben, Bücher über das Internet zu verkaufen - eine geniale Idee, wie sich herausstellte. Einige sahen schon damals das große Potenzial dieses Start-ups mit dem Namen Amazon - darunter auch DER AKTIONÄR. Am 13.06.1997 empfahl DER AKTIONÄR die Amazon-Aktie zum Kauf. Wer bei diesem exotischen Namen damals nicht an einen ...

