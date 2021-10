* 2016 schoss der XAU Goldminen Index um 180 Prozent nach oben* Inflation als das kleinere Übel* Bullishe Charttechnik* Bodenformation signalisiert Anstieg auf neue Hochs* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Vereinfachte Steuererklärung für Rentner und Pensionäre

Liebe Leser,



von der Öffentlichkeit und den Medien weitgehend unbemerkt, ist der XAU Goldminen Index in den vergangenen vier Wochen bereits um 15% gestiegen. Kaufsignale für Gold gab es bereits zuhauf. Für aufmerksame Beobachter und Leser meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren kam dieser Kursanstieg also nicht überraschend.



Darüber hinaus habe ich Sie auch an dieser Stelle schon auf die große Ähnlichkeit der aktuellen Situation im Edelmetallsektor mit der Lage im Januar 2016 hingewiesen. Genau wie damals war der Minenindex auch jetzt wieder auf ein neues Tief gefallen, obwohl der Goldpreis bereits gestiegen war.

