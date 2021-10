Diese Veränderung des Begriffs "Ruhestand" ist nicht mehr zu übersehen. Viele Menschen - ob Mitglieder der FIRE-Bewegung oder nicht - haben neu definiert, was es bedeutet, in einer verteilten Belegschaft zu arbeiten. Die gute Nachricht ist, dass der Ruhestand nach 40 Jahren Arbeit nicht länger eine Zeit des völligen Nichtstuns sein muss, sondern dass er auf jede erdenkliche Weise in unser Leben integriert werden kann. Im Folgenden findest du vier Gründe, warum du weiterarbeiten solltest - auch im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...