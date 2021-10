Es sieht so aus, als ob Bank of England in den nächsten Monaten die Zinsen erhöhen wird. Nichts ist garantiert. Aber aufgrund der jüngsten Äußerungen gehen Analysten davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen noch vor Ende des Jahres oder in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erhöhen könnte. Leider besteht die Gefahr, dass dies einen Crash an der Börse auslösen könnte. Jede Menge Risiken In den letzten zehn Jahren sind die Aktienmärkte weltweit gestiegen, was zum Teil auf die niedrigen Zinsen zurückzuführen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...