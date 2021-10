Plug Power ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn nachdem sich der amerikanische Brennstoffzellenhersteller seit Mitte Januar über Monate im Abwärtstrend befand, leitete die Aktie Mitte Mai die Wende ein. Die am 11. Mai gestartete Rallye hat es mal so richtig in sich.

Plug Power mit 60 Prozent Kursgewinn in drei Wochen!

Denn das Oktober-Tief lag seinerzeit bei 24,13 US-Dollar. Mit dem Freitags-Plus von rund drei Prozent schloss die Aktie bei 38 US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit dem Ende März. Ausgehend von dem Oktober-Tief hat Plug Power damit in nur rund drei Wochen ...

