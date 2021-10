Wetter (ots) -Dieser quälende Herzschmerz und Liebeskummer nach einer Trennung ist sagenhaft groß, wenn man sich seinen Ex-Partner wahnsinnig stark zurück wünscht.Und genau das, habe ich, Katja, in meinem Leben schon zweimal erleben müssen, nein eigentlich schon dreimal. Nur beim dritten Mal lief alles anders, denn da habe ich meinen Ex auf grandiose Art und Weise zurück erobert. Wie ich das gemacht habe, davon berichte ich im Folgenden.So kriegt fast jeder seinen Ex-Partner zurückGleich vorab, ich habe eine unschlagbare Methode entdeckt, mit der es eigentlich fast jeder schaffen sollte seinen Ex Partner zurückzugewinnen, egal ob Mann oder Frau. Von dieser perfekten Methode werde ich dir ganz genau berichten. Zudem zeige ich dir großartiges Werkzeug, was mir unheimlich geholfen hat, nach der Trennung schnell aus meinem gewaltigen, psychischen Tief herauszukommen.So beginnt die Hölle: 32, die Uhr tickt, Freud wegIch war gerade erst 32 Jahre alt geworden, als das ultimative Drama begann. Aus meiner Sicht habe ich mich in einer sehr glücklichen Beziehung befunden, der Gedanke an Heirat und Familiengründung war bereits in meinen Gedanken tief verwurzelt. Dies sollte jedoch ein kolossaler Trugschluss sein.Es war ein Dienstag, das weiß ich noch genau. Mein Freund kam relativ spät nach Hause, was mich wunderte, denn dienstags hat er abends kein Sportprogramm oder Sonstiges. Und ich sage dir, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich null-komma-nix geahnt, was dann kommen sollte:Er begrüßte mich sehr zurückhaltend mit einem Kuss auf meine Wange - unnormal, sonst landet der Kuss nämlich woanders in meinem Gesicht! Dann stotterte er leise vor sich hin, dass er mal mit mir reden müsse. Du ahnst schon was jetzt kommt und auch mir wurde ziemlich mulmig in diesem Moment.Kurz und knapp erzählt: Er hatte eine Andere! Und schon war meine "rosa-rote" Welt zusammen gebrochen. Bauchschmerzen, Herzrasen, gefolgt von Wut und extremster Übelkeit. Ich erinnere mich, dass sogar meine Hände gezittert haben.Kennengelernt hätte er sie vor einigen Monaten im Fitnessstudio - tja... und er sei total verliebt. Er wolle mir nicht weh tun und bla bla bla!Wenn Erdbeereis und Chips einfach nicht mehr helfenEr hat dann noch in der selben Nacht unsere gemeinsame Wohnung mit gepacktem Koffer verlassen. Und dann saß ich da.Wie in einem kitschigen amerikanischen Film, habe ich gefühlt eine Tonne Erdbeereis und eine Einkaufstasche Chips gegessen und mich dann im Morgengrauen in den Schlaf geheult. An Arbeiten am nächsten Tag war nicht zu denken. Ich war in ein ganz tiefes Loch gefallen, die ganze Welt war nur noch schlecht und ich war so unmotiviert wie noch nie in meinem Leben.In diesem grausamen Gefühlszustand habe ich mich natürlich erst mal ein paar Tage so richtig gesuhlt. Aber dann sind genau 2 maßgebliche Dinge passiert, die mich ganz schnell aus dieser monströsen Misere herausgeholt haben.Die Welt war mir egal und dann klingelte das TelefonDas Erste war ein Telefonat mit einer guten Freundin. Natürlich habe nicht ich sie angerufen, denn ich wollte mit anderen Menschen nichts mehr zu tun haben. Aber ich weiß nicht warum, irgendwie bin ich ans Telefon gegangen und habe direkt losgeheult und wie bei einem Vulkanausbruch, kam alles aus mir raus.Lange Rede kurzer Sinn: Als sie dann irgendwann zu Wort kam, erzählte sie mir von einer Freundin, die in der gleichen Situation durch das Hören von Subliminals (https://liebeskummer.help/subs/) ganz schnell wieder auf die Beine gekommen sei und das sogar mit gestärktem Selbstbewusstsein.Von Subliminals (https://liebeskummer.help/subs/) hatte ich nie zuvor gehört. Aber es hatte mich neugierig gemacht und schon habe ich gegoogelt. Das Resultat: 25EUR ausgegeben und einen Download gekauft.Subliminals werden als CD oder Download (http://Subliminals/) angeboten, sie enthalten positive Botschaften, die man aber nicht hört. Sie werden nur vom Unterbewusstsein aufgenommen. Man hört quasi nur Musik oder Naturklänge. "Eigentlich so gar nicht mein Ding", dachte ich. Aber trotzdem habe ich mir das "Love Bundle (http://Subliminals/)" gegönnt und direkt 3x sofort und in den nächsten Tagen mehrmals täglich angehört.Für mich besonders interessant und hilfreich waren folgende Inhalte:- Beseitigung vergangener Traumata- die Überwindung einer Trennung- Verstärkung der Selbstliebe- die Liebe und Akzeptanz dir selbst gegenüberWie mich "Hokuspokus" in die Spur brachteIch hätte seiner Zeit recherchieren können, warum diese Subliminals (https://liebeskummer.help/subs/) auch mir geholfen haben, aber eigentlich war es mir total egal. Denn es ging mir innerhalb weniger Tage deutlich besser. Entscheidend ist: Von "Hokuspokus" kann ich nicht bei Subliminals nicht sprechen, ganz im Gegenteil!Ich habe dann noch ein zweites Subliminal mit dem Titel "Socializing Bundle (https://liebeskummer.help/subs/)" erworben. Auf meinem weiteren Weg, war dies sehr hilfreich, denn ich habe dadurch mein Selbstbewusstsein immens gestärkt und meine soziale Kompetenz auf ein neues Level gehoben.Ohne diese beiden Investitionen wäre ich wahrscheinlich monatelang nicht aus meinem Loch gekommen. Aber mit Hilfe dieser wertvollen Suggestionen habe ich schon nach wenigen Tagen die unermessliche Motivation bekommen meine Gesamtsituation und die vergangene Beziehung zu analysieren. Im Zentrum stand bei mir eine Frage: Will ich ihn zurück haben oder nicht?So schmiedete ich den ultimativen Plan zur ZurückeroberungUnd ich wollte ihn zurück haben, die Liebe und Sehnsucht war zu groß und ich war sicher, dass bei uns Alles gut werden könnte. Ein Plan musste her. Wie schaffe ich das?Nächtelang habe ich im Internet in Foren und Blogs gelesen, wie man seinen Ex-Partner am besten zurück ergattert. Gut, ich habe viel erfahren und auch viel über die Psyche der Menschen gelernt, aber was mir fehlte war ein Schritt-für-Schritt Plan, der das Ganze für mich in die richtige Reihenfolge bringt.Ich erinnerte mich an eine Webseite (https://liebeskummer.help/strategie/), über die ich beim Surfen gestolpert war. Dort ging es um eine psychologische Strategie, mit der man seinen Ex schon in wenigen Tagen dazu bringt, einen wieder interessant und anziehend zu finden! "Das ist ja schon mal ein Anfang", dachte ich und machte mich auf die Suche, um diese Webseite (https://liebeskummer.help/strategie/) wiederzufinden.Und ich mache es mal wieder kurz und knapp: Diese Seite brachte mir den Durchbruch auf meiner Challenge, den Ex zurück (https://liebeskummer.help/strategie/) zu bekommen.Nun, wie lief das auf der Webseite?Zuerst bekommt man auf der Webseite ein ziemlich langes Video gezeigt, welches die Methode (https://liebeskummer.help/strategie/) genau vorstellt. Das Video ist gut gemacht, kurzweilig und man versteht danach genau worum es geht und wie es funktioniert.Hier geht es zu dem Video: >>hier klicken<< (https://liebeskummer.help/strategie/)Die EFZ-Strategie war die allumfassende LösungDie EFZ-Strategie (https://liebeskummer.help/strategie/) unterteilt vier Phasen, die jeder Partner nach einer Trennung durchläuft:- In der negativen Phase überwiegen negative Gefühle und Gedanken, der Ex-Partner ist "ein rotes Tuch".- In der neutralen Phase sind noch negative Gefühle vorhanden, sie schwächen sich aber ab und führen zur- positiven Phase, in der negative Emotionen und Erinnerungen sich neutralisieren und in eine positive Grundhaltung verkehren.- Als letzte Phase der Zurückeroberung durchleben getrennte Partner die Liebesphase, in der die Chance auf einen Neuanfang laut des Programms bei 95 % liegt. In dieser Phase ist die Ausschüttung des als "Bindungshormon" bekannten Oxytocins am höchsten. Wer jetzt sein Verhalten mit der EFZ-Strategie an die Bedürfnisse des ehemaligen Partners anpasst, hat also beste Chancen auf einen Neuanfang, so heißt es.Was passiert nachdem man das Video geschaut hat?Nachdem man das Video geschaut hat, wird ein Videokurs angeboten. Dieser beinhaltet eine Schritt für Schritt Anleitung, wie du es schaffst, deinen Ex zurückzugewinnen. Ich habe dafür etwa 120EUR bezahlt, muss aber dazusagen, dass der Kurs nur um die 50EUR kostet - ich habe noch ein Upgrade dazu gebucht (pssst Geheimtipp: ich empfehle dir das Upgrade unbedingt - lass dich überraschen was das ist).Der Videokurs (https://liebeskummer.help/strategie/) hat 5 Module plus 2 Bonus-Module:- Vorbereitung und Einleitung: Wie der Titel es schon sagt, hier geht es im ersten Modul um die Grundlagen und die Einführung in das ganze Thema. Zudem wird darauf eingegangen, wie du dich erst einmal selbst wiederfindest und dein geschädigtes Selbstbewusstsein stärkst. Meines Erachtens war ich zwar über diesen Punkt durch die Subliminals schon darüber weg, geschadet hat mir dieser Teil aber keinesfalls.- Der Kippschalter Trick für die magnetische Anziehung: In dem zweiten Modul des Videokurses erfährst du alles über den sogenannten Kippschalter Trick, welcher auf psychologischen Methoden basiert. Mit diesem Trick löst du bei deinem Ex Partner aus, dass er oder sie die negativen Gedanken zu dir und eurer Beziehung sofort verliert und diese durch positive und schöne Gedanken an dich ersetzt.- Die AZL Formel: Im dritten Modul lernst du den Weg kennen, wie dein oder deine Ex Partner/in in kurzer Zeit wieder ganz verrückt nach dir wird. Du schaffst dies durch das gezielte Einsetzen von psychologischen Triggerpunkten, die unterbewusst dafür sorgen, dass dein/e Ex ständig an dich denken muss! Ich habe mich richtig gewundert, wie schnell mein Ex Freund sich unter Einsatz dieser Vorgehensweise wieder bei mir gemeldet hat. Unglaublich!- Die Vorbereitung des Wiedersehens: Im 4. Modul lernst du, wie du beim ersten Treffen zum Regisseur des Wiedersehens wirst und dadurch die Kontrolle über dich selbst und über die Situation erlangst. Hier erfährst du genau, welches Verhalten du bei dem ersten Treffen annehmen musst, um seine oder ihre Sehnsucht, die nun geweckt wurde, noch mehr zu verstärken.- Das magischen Treffen: Im fünften Modul lernst du, wie das wieder zusammenkommen mit deinem oder deiner Ex Partner/in ablaufen wird.- Bonus Modul 1: Hier wird dir erklärt, was du unbedingt unterlassen solltest, wenn du deine/n Ex Partner/in zurückgewinnen möchtest. Ebenfalls wirst du unter vielen anderen Dingen lernen, wie du die schmerzhaften Gedanken an deinen oder deine Ex aus deinem Kopf verdrängst.- Bonus Modul 2: Zum Abschluss lernst du, wie du ganz einfach erkennen kannst, ob du anlogen wirst. Auch wird dir aufgezeigt, wie du zukünftig besser mit Ängsten, Stress und Unsicherheiten umgehen kannst.Ich hätte auch 500EUR dafür auf den Tisch gelegtLange habe ich überlegt, was ich dir negatives über diesen Videokurs berichten kann. Aber ich habe nichts auszusetzen. Natürlich, es hat bei mir funktioniert, wir sind wieder glücklich zusammen. Und durch mein gesteigertes Selbstvertrauen ist die Beziehung jetzt auch anders.Wie soll ich es beschreiben?Ich habe immer mehr das Gefühl, er sieht mich jetzt mit anderen Augen und weiß ganz genau was er verlieren könnte. Es ist sehr schwer zu beschreiben, das musst du selber erleben! Aber ganz ehrlich: Ich hätte für diesen Kurs (https://liebeskummer.help/strategie/) im Nachhinein auch 500EUR auf den Tisch gelegt.Hinter dem Team stecken übrigens echte Psychologen und Doktoren, mit diversen Zertifikaten und Auszeichnungen. Zudem steht dir im Mitgliederbereich jederzeit geschultes Fachpersonal zur Verfügung.Was mir besonders gut gefallen hat:- Zusammenfassung jedes Modul als praktisches PDF zum Download- Detaillierte Schritt für Schritt Anleitung, um deine/n Ex Partner/in zurückzugewinnen- Nach Kaufabschluss kannst du direkt loslegen - Du erhältst sofortigen Zugriff auf den Kurs - gerade das war mir sehr wichtig, weil ich es einfach nicht abwarten konnte, aktiv zu werdenFazit:Zusammenfassend war das für mich eine sehr spannende Reise nach der Trennung: Von tief traurig und einer Grundstimmung ohne jegliche Motivation, hin zu mehr Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Rückeroberung meines Traummannes aus den Armen einer Anderen.Unser erstes Treffen hatten wir 12 Tage nachdem ich den Videokurs (https://liebeskummer.help/strategie/) gebucht hatte und nach weiteren 19 Tagen kam er zurück zu mir!Das Ganze ist einfach umzusetzen und nicht kompliziert - aus meiner Sicht kann die notwendigen Schritte jeder ausführen!Ja, es hat mich Geld gekostet, aber das war es mehr als wert. Und die Subliminals (https://liebeskummer.help/subs/) höre ich auch heute noch mehrmals wöchentlich!Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reise zurück zum Glück!Klicke jetzt hier (https://liebeskummer.help/strategie/), um dir deinen Ex-Partner zurückzuholen!Deine KatjaPressekontakt:Strohm & Brandt GbRinfo@wachstumspartner.comOriginal-Content von: Liebeskummer-Blog, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159636/5060787