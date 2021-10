Brüssel (ots/PRNewswire) -Finanzielle Höhepunkte- Betriebsergebnis Q3 YTD 2021 steigt im Jahresvergleich um 9 % auf 1156 Mio. EUR, da starkes Wachstum der Geschäftserträge geringere Bank- und sonstige Erträge ausgleicht- Geschäftsertrag stieg um 14 % auf 1089 Mio. EUR Bankgeschäft undsonstige Erträge bleiben seit Q2 2020 stabil, auch wenn Q3 YTD mit67 Mio. EUR um 36 % niedriger ist als im Vorjahr- Die Betriebskosten stiegen um 6 % auf 676 Mio. EUR, einschließlich außergewöhnlicher Kosten im Zusammenhang mit der MFEX-Übernahme- Nettogewinn steigt um 11 % auf 347 Mio. EUR- EPS steigt um 11 % auf 110,3 EUR pro AktieOperative Schlüsselkennzahlen bleiben stark- Das verwahrte Vermögen erreichte 36,1 Billionen EUR, ein Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr- Rekordzahl von 220 Millionen verrechneten Transaktionen, die in der Euroclear-Gruppe abgewickelt wurden, was einem Anstieg von 7 % entspricht- Euroclears Collateral Highway mobilisierte einen Rekordbetrag von 1,8 Billionen EURKontinuierliche Fortschritte bei den strategischen PlänenErwerb der MFEX-Gruppe- MFEX-Übernahme abgeschlossen, Integration schreitet gut voran- Brigitte Daurelle wird zum CEO von MFEX ernannt, um die kommerziellen Möglichkeiten aus der Kombination der sich ergänzenden Dienstleistungsangebote zu nutzenStärkung, Wachstum und Neugestaltung des Euroclear-Netzwerks- Die Ertragsfaktoren bleiben in allen Anlageklassen stark, was zu einem Wachstum der Geschäftserträge um 14 % führt, das auf Geschäftsgewinne, höhere Volumina, Rekordemissionen von festverzinslichen Wertpapieren und höhere Aktienbewertungen zurückzuführen ist- Verwahrtes Fondsvermögen steigt um 19 % auf 2,9 Billionen Euro, vor Einbeziehung des MFEX-Geschäfts- Fortgesetzte Investitionen in Systeme und Infrastruktur zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und des Kundenangebots- Die Wachstumsgeschäftsbereiche zeigen weiterhin eine starke Leistung. Die Erträge aus dem Collateral Management stiegen im Jahresvergleich um 19 %, während Euroclears globales Netzwerk für die Schwellenländer, Global Reach, die Erträge um 21 % steigerte- Die Euroclear Bank und die saudi-arabische Securities Depository Center Company (Edaa) haben vereinbart, eine vollständig Euroclear-fähige Verbindung einzurichten, um internationalen Anlegern zum ersten Mal direkten Zugang zu diesem lokalen Staatsanleihenmarkt zu ermöglichen- Entwicklung von Aktionärsidentifizierungsdiensten, die transparente, tiefgehende Einblicke zur Verbesserung der Corporate Governance bieten, einschließlich der kürzlich erfolgten Einführung der Vantage-Lösung von Euroclear Schweden und der weiteren Einführung von InvestorInsight in ESES- Investitionen in digitale und datentechnische Dienstleistungen, die die Effizienz nach dem Handel unterstützen, einschließlich der Einführung von SettlementDrive, einer neuen Dienstleistung, die eine Analyse des Ausmaßes von Abwicklungsfehlern bei einzelnen Instrumenten bietet, die innerhalb der Euroclear-Gruppe verarbeitet werden- Unterstützung von Projekten zur Erforschung digitaler Zentralbankwährungen, wie z. B. der erfolgreiche Abschluss eines Pilotprojekts mit der Banque de France und einem Konsortium von Akteuren zur Erprobung des Einsatzes digitaler Zentralbankwährungen in einem breiten Spektrum von Kerngeschäften der Wertpapierabwicklung für eine französische Staatsanleihe- Wir entwickeln unsere ESG-Strategie weiter und untersuchen, wie wir die Ambitionen unserer Kunden im Bereich Green Finance unterstützen können. Dies wird durch das kürzlich gemeinsam mit PwC herausgegebene Whitepaper unterstützt, in dem wir die wichtigsten Möglichkeiten für die Ausweitung nachhaltiger Finanzierungen aufzeigenLieve Mostrey, Chief Executive Officer, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten:"Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir auch im Jahr 2021 eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnen konnten, und die Übernahme von MFEX eröffnet uns weitere Geschäftsmöglichkeiten. Wir werden weiterhin in unser Kundenangebot investieren, um die Sicherheit und Nachhaltigkeit auf den globalen Kapitalmärkten zu fördern."Informationen zu EuroclearDie Euroclear-Gruppe ist der vertrauenswürdige Anbieter von Post-Trade-Dienstleistungen in der Finanzbranche. Euroclear bietet Investmentfonds die Abwicklung und Verwahrung von inländischen und grenzüberschreitenden Wertpapieren für Anleihen, Aktien und Derivate. Euroclear ist eine bewährte, widerstandsfähige Kapitalmarktinfrastruktur, die ihren Kunden auf der ganzen Welt Risikominderung, Automatisierung und Effizienz in großem Umfang bietet.Zur Euroclear-Gruppe gehören Euroclear Bank, der internationale Zentralverwahrer, sowie Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden und Euroclear UK & International. Die Euroclear-Gruppe wickelte im Jahr 2020 den Gegenwert von 897 Billionen EUR an Wertpapiertransaktionen ab, was 276 Millionen inländischen und grenzüberschreitenden Transaktionen entspricht, und verwahrte bis Ende 2020 Vermögenswerte in Höhe von 32,8 Billionen EUR für Kunden. Für weitere Informationen über Euroclear besuchen Sie bitte www.euroclear.com. (http://www.euroclear.com/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpgPressekontakt:Craig MacDonald+44 207 849 0315craig.macdonald@euroclear.comThomas Churchill+32 471 636535thomas.churchill@euroclear.comOriginal-Content von: Euroclear Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133897/5060829