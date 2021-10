Die Entwicklung in den vergangenen Tagen bei der südafrikanisch-niederländischen Holding Steinhoff lässt bei den Anlegern vermutlich einige Fragezeichen zurück. Der Aktienkurs schwankte zwischen 0,13 und 0,14 Euro, rutschte allerdings zeitweise auch bedrohlich unterhalb die Unterstützung von 13 Cent. Da wurde den meisten Aktionären vermutlich schon angst und bange. Den nächsten Tagen kommt daher eine hohe Bedeutung zu…

Denn das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen und Monaten seine Hausaufgaben gemacht und sich mit den Gläubigern geeinigt. In den Niederlanden wurde der ausgehandelte Vergleich bereits richterlich bestätigt, lediglich in Südafrika steht der Richterspruch noch aus. Diesen wird es - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...