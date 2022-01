Lange haben die Anleger darauf gewartet, jetzt endlich werden die Gerichte über den angestrebten Vergleich mit den Gläubigern entscheiden. Zumindest ist eben jener Termin für heute angesagt. Sofern es nicht aus unerfindlichen Gründen zu einer Verschiebung kommt, dürften sich also nachhaltige neue Signale für die Aktie des Möbelkonzerns ergeben.An und für sich erwartet niemand ernsthaft etwas anderes als eine Zustimmung der zuständigen Gerichte in Südafrika. Das letzte Bisschen Unsicherheit nagte zuletzt aber spürbar an der Aktie ...

