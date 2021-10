Der französische Impfstoffhersteller Valneva hat einige turbulente Tage hinter sich. Zunächst veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse der klinischen Studie des Totviren-Impfstoffs. Aufgrund der überzeugenden Resultate explodierte der Aktienkurs, was der Konzern kurzerhand für eine Kapitalerhöhung nutzte. Die Aktie, die zuvor rund 90 Prozent gestiegen war, ging daraufhin rund 20 Prozent in die Knie.

Mit der Kapitalerhöhung konnte das Unternehmen rund 76,5 Millionen Euro an frischem Kapital generieren, das in die Impfstoffentwicklung fließen soll. Die Aktie verzeichnete unter dem Strich ein Plus von rund 60 Prozent innerhalb von nur zwei Wochen. ...

