30. und 31. Oktober 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Volkswagen-Chef Diess will im Geschäft mit Big Data mitmischen

VW-Chef Herbert Diess setzt auf die Vermarktung von Daten rund um das Auto. ""Wir haben jetzt die - vielleicht letzte - Chance, in der Welt der Datenökonomie eine bedeutende Rolle zu spielen", sagte der Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns der Automobilwoche. "Das Auto ist auf absehbare Zeit die wahrscheinlich letzte große Software-Domäne, die es noch zu erschließen gilt." Dabei geht es Diess insbesondere um Software, autonomes Fahren und vor allem die Daten, die von den Autos gesammelt werden.

Schaeffler-Chef besorgt über "massive Anspannung der Lieferketten"

Der Vorstandsvorsitzende des Industrie- und Automobilzulieferers Schaeffler, Klaus Rosenfeld, hat sich beunruhigt über die weltweiten Lieferengpässe gezeigt. "Das Autozulieferergeschäft erlebt gerade eine massive Anspannung der Lieferketten", sagte Rosenfeld der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es fehle vor allem an Halbleiterchips. Das habe so niemand erwartet. Zugleich glaube er, dass es sich um ein temporäres Problem handle. "Bis wir da wieder herauskommen, wird es aber auch 2022 noch eine gute Zeit dauern."

Opel-Chef versichert: "Wir behalten alle Werke"

Der neue Chef des Autoherstellers Opel, Uwe Hochgeschurtz, hat den 15.000 Mitarbeitern die Zusage gegeben, dass alle Werke behalten werden. "Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern sind und bleiben unsere Fabriken in Deutschland", sagte Hochgeschurtz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zugleich unterstrich er aber die Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit, die immer neu erarbeitet werden müsse. Zu den Gerüchten über Einschnitte bei der Stellantis-Tochter sagte Hochgeschurtz: "Wir halten unsere Verträge ein."

FDA verschiebt Zulassung von Moderna-Impfstoff für Jugendliche

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ihre Entscheidung über eine Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche verschoben. Die Food and Drug Administration (FDA) habe dem Unternehmen am Freitag mitgeteilt, dass für eine Zulassungsentscheidung erst noch weitere Daten benötigt würden, um beurteilen zu können, ob der Impfstoff in dieser Altersgruppe zu einem erhöhten Risiko für eine Herzmuskelentzündung führen kann, teilte die Moderna Inc mit. Laut FDA könne sich die Prüfung bis Januar nächsten Jahres hinziehen.

Andienungsfrist für Merck-Angebot an Acceleron-Aktionäre verlängert sich

Aktionäre der Acceleron Pharma Inc haben mehr Zeit, dem Käufer Merck & Co ihre Aktien anzudienen. Die Merck & Co Inc teilte mit, die bei der Federal Trade Commission (FTC) eingereichte sogenannte Pre-Merger Notification für die geplante Übernahme von Acceleron Pharma zurückgezogen zu haben, damit die FTC mehr Zeit für die Prüfung des Vorhabens hat. Der US-Pharmakonzern will die Unterlagen am Montag erneut einreichen. Durch diesen Schritt verlängert sich die Andienungsfrist für das Übernahmeangebot an die Acceleron-Aktionäre, die ursprünglich am 10. November auslaufen sollte, nun bis zum 18. November.

US-Restriktionen lassen Umsatz von Huawei schrumpfen

Die US-Restriktionen haben den chinesischen Telekomausrüster Huawei im vergangenen Quartal massiv Umsatz gekostet. Wie die Huawei Technologies Co mitteilte, ist ihr Umsatz im am 30. September abgelaufenen Quartal um 38 Prozent auf 135,4 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 21,2 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gesunken, da die US-Beschränkungen für den Zugang zu globalen Chip-Lieferungen dem Hersteller von Telekommunikationsausrüstung weiterhin zu schaffen gemacht haben.

October 31, 2021 14:31 ET (18:31 GMT)

