Mac-Anwender berichten über Probleme nach dem Umstieg auf das brandneue macOS Monterey. USB-Hubs und -Adapter funktionieren bei ihnen schlecht bis gar nicht. Das Problem war schon in der Beta-Phase aufgekommen. Scheinbar gibt es einen gravierenden Bug in macOS Monterey, dem am 25. Oktober 2021 veröffentlichten Apple-Betriebssystem für Mac-Computer. Der ist den Apple-Entwicklern ausweislich etlicher Foreneinträge bereits seit den Betaversionen bekannt, hat es aber dennoch in die aktuelle Version 12.0.1 geschafft. Mehr zum Thema macOS Monterey ist da: Diese Macs sind kompatibel, das ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...