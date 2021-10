Mit dem Abschluss am Freitag hat unser Dax so ziemlich allen Bären die technischen Argumente genommen an ihrer Idee festzuhalten. Nun hält er den Bullen die Hand hin für neue Hochs. Werden die sie nutzen?! Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16120, 15940, 15780, 15670, 15465, 15360, 15110, 14960, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...