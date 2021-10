von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Viele der Standorte liegen direkt an einem See oder Strand. Im September 2020 erwarb Vorstand Gary Shiffman den Bootsclub Safe Harbor Marinas mit 40.000 Mitgliedern in 22 Bundesstaaten für zwei Milliarden US-Dollar. Kontinuierlich stampft Shiffman neue Wohnareale aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...