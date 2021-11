HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung' zu CDU-Parteivorsitz:

"Ein Basisentscheid über die Parteiführung, das kann man machen. Es lässt sich dadurch dem Frust begegnen, den die Niederlage bei der Bundestagswahl, der offenbar nicht für möglich gehaltene Abschied von der Macht und die seit Jahren angestaute programmatische Unsicherheit in der CDU ausgelöst hat. Reichen wird es nicht, um die CDU wieder in die Spur zu bringen. Wenn das dritte Rennen um die Parteispitze in drei Jahren erneut mehr Kampf als Wettbewerb ist, wird dies im Gegenteil dazu führen, dass die Partei noch weiter abstürzt."