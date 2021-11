Südkoreas Exporte sind den zwölften Monat in Folge gestiegen. Die Ausfuhren für den Monat Oktober wuchsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 % an. Seit acht Monaten liegt Südkoreas Exportwachstum bereits im zweistelligen Prozentbereich, im September lag der Wert bei 16,7 %. Die Importe für Oktober stiegen im Vergleich zum Vorjahr sogar um 37,8 %. Dennoch verzeichnete Südkoreas Wirtschaft einen Handelsüberschuss von umgerechnet 1,46 Mrd. Euro. Die Antwort auf das Warum: Die positiven Exportdaten sind vor allem in der hohen Nachfrage nach Halbleitern und petrochemischen Produkten begründet. Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass das Exportwachstum gegen Ende des Jahres abflachen wird.



