SAP - Die Affäre um einen hochrangigen Arbeitnehmervertreter bei SAP kommt zu einem Abschluss: Das Amtsgericht Mannheim hat den früheren Betriebsratsvorsitzenden Ralf Zeiger auf Antrag des Softwareherstellers aus dem Aufsichtsrat abberufen. Zuvor hatte ihm der Konzern bereits mit Zustimmung des Betriebsrats außerordentlich gekündigt. (Handelsblatt)

ADLER GROUP - JP Morgan hält angesichts der Anschuldigungen eines anonymen Informanten an der deutschen Immobiliengruppe Adler fest, nachdem die US-Bank die Verbindungen ihres Kunden zu einem umstrittenen Immobilienmagnaten untersucht hat. Viceroy Research, ein Leerverkäufer, hat die Aktien im vergangenen Monat auf Talfahrt geschickt, nachdem er einen kritischen Bericht veröffentlicht hatte. (FT)

DPD/GERMAN ROBOTIC - Der Logistikdienstleister DPD will langfristig den Einsatz von Roboteranzügen zum Arbeitsschutz erproben. DPD Deutschland startet an den Standorten Duisburg, Leupoldsgrün und Malsch einen Langzeittest mit dem Exoskelett-Hersteller German Robotic. Zuvor hatte DPD die Roboteranzüge, die bei jeder Hebebewegung den Rücken um bis zu 30 Kilogramm entlasten sollen, zwei Monate lang am Standort Malsch getestet. (Funke Mediengruppe)

IPO/X + BRICKS - Die durch den Kauf von Immobilien der Metro-Supermarktkette Real bekannt gewordene Firma X + Bricks plant Finanzkreisen zufolge einen Börsengang. Das Immobilienunternehmen bereite eine Platzierung von neuen Aktien für rund 500 Millionen Euro an der Frankfurter Börse vor, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bei einem günstigen Marktumfeld könne der Börsengang ab dem ersten Quartal stattfinden, ansonsten später. X + Bricks will damit die Übernahme von 34 Immobilien aus dem Real-Portfolio finanzieren. (Handelsblatt)

EXYTE - Die hohe Nachfrage nach Chips spielt Exyte in die Karten. Im Interview erklärt Chef Wolfgang Büchele das erfolgreiche Comeback des Anlagenbauers. Exyte sei jetzt "voll börsenfähig", so Büchele. Drei Jahre nach dem Scheitern scheint der Börsengang greifbar. (Handelsblatt)

AMAZON - In dem seit Jahren schwelenden Tarifstreit mit Amazon in Deutschland hat Verdi wieder zu Streiks aufgerufen. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft ankündigte, sollen die Beschäftigten an den Standorten in Leipzig und an zweien in Bad Hersfeld am Montag die Arbeit niederlegen. Von der Nacht zum Dienstag an würden auch Beschäftigte an den Amazon-Standorten in Werne, Rheinberg, Koblenz und Graben in den Ausstand treten. (FAZ)

REDDIT - Reddit-Chef Steve Huffman hat in Berlin den offiziellen Start seines Netzwerks in Deutschland bekannt gegeben. Erstmals expandiert Reddit damit offiziell über den englischsprachigen Raum hinaus. Ziel sei, die bestehende lokale Nutzergemeinde zu unterstützen und Kontakte zu hiesigen Werbetreibenden aufzubauen. (Handelsblatt)

