Letzten Freitag tat sich etwas. Bewegung bei unseren "Geduldsspiel"-Aktien. Direkt mehrfach. Den Anfang machen wir mit Eyemaxx: Seit dem 25.10.2021, als die Eyemaxx eingestehen musste, die fälligen Zinsen für eine ihrer Anleihen nicht zhalen zu können - es geht um rund 1,5 Mio EUR - war auch dem letzten klar: Einiges geht schief bei Eyemaxx. Allein das bis heute nicht mal ungeprüfte Zahlen für das am 31.10.2020 beendete Geschäftsjahr 2019/20 vorliegen, hätte bereits vor Monaten die Alarmglocken läuten lassen müssen (so am 28.08. im nwm: "Eyemaxx: Letzte Woche gab's einen Designpreis. Bilanzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...