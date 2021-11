Der amerikanische Lebensmittelkonzern wird seinen Aktionären am 15. Dezember 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 58 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Ende April 2021 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (57 Cents) eine Anhebung um knapp 2 %. Es ist die 388. Quartalsdividende, die der Konzern seit dem Jahr 1925 an seine Anteilsinhaber ausbezahlt. Auf das Gesamtjahr gesehen schüttet KELLOGG 2,32 $ aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 61,30 $ entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,78 %.



