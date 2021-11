Die Aktie von Deutschlands größter Airline befindet sich weiter im Sinkflug. Erste Konkurrenten aus dem Billigflieger-Segment schaffen nun bereits wieder den Sprung in die schwarzen Zahlen. Diese Woche wird es für die Anleger der Lufthansa-Aktie spannend, der Konzern wird am Mittwoch ebenfalls neue Zahlen vorlegen. Am heutigen Montag meldete nun auch Ryanair den ersten Quartalsgewinn seit Ausbruch der Corona-Pandemie. In der vergangenen Woche gelang dieses Kunststück bereits Norwegian Air Shuttle. ...

