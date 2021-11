Am 12. und 13. November findet die 3. Deutsche Goldmesse in Frankfurt statt. Namhafte Experten wie Keith Neumeyer, Marc Friedrich oder Torsten Polleit sind ebenso vertreten wie mehr als zwei Dutzend Unternehmen aus der Mining-Branche. Hier können sich Anleger kostenlos für die Präsenz-Veranstaltung anmelden.

Deutsche Goldmesse 2021: Von Marc Friedrich bis Keith Neumeyer!

Am 12. und 13. November 2021 findet die 3. Deutsche Goldmesse in Frankfurt statt. Zum ersten Mal wird die größte Mining-Konferenz Deutschlands als Präsenz-Veranstaltung im Hotel Jumeirah in Frankfurt durchgeführt (zur Anmeldung). Mehr als 25 Firmen aus der Mining-Branche werden sich auf der Konferenz vorstellen, dazu kommen sechs namhafte Experten. Den ersten Tag wird Gold-Fachmann ...

