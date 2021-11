BioNTech und Pfizer haben für ihren Corona-Impfstoff am Freitag Abend eine Notfallzulassung von der US-Aufsichtsbehörde FDA erhalten für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Die BioNTech-Aktie reagiert heute früh vorbörslich mit 1,7 Prozent im Plus. Bei dieser Altergruppe wird der Impfstoff in zwei 10-µg-Dosen im Abstand von 21 Tagen verabreicht. Das 10 µg-Dosislevel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...