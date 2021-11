Der Euro hat am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. Zuletzt stand die europäische Gemeinschaftswährung gegen 8.50 bei einem Kurs von 1,1553 US-Dollar. Am vergangenen Freitag war der Kurs zuletzt bei 1,1562 Dollar gelegen. Der Referenzkurs wurde am Freitagnachmittag seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) noch deutlicher höher bei 1,1645 Dollar festgesetzt.Am Freitag hatte im Handelsverlauf ...

