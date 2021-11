The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.10.2021ISIN NameDE000BLB6976 BAY.LDSBK.IS.S.30940US445545AM86 HUNGARY 21/31 144ACH0103165012 TESSIN 09-21USU36547AG90 GAP INC 21/31 REGSXS1129875255 COMMONW.BK AUSTR.14/21MTNUS471048AY49 JAP BK INT 16/21US57772KAB70 MAXIM INTEGR.PROD. 13/23FR0013044294 UNEDIC 15/21 MTNUSU834501038 SOMERO ENTER.REGS DL-,001XS0034394709 B.TRANSC.I.F 91/21 ZEROLU0868163691 DWS STRATEGIC BALANCE LD INVESTMENTLU0767751091 DWS STRATEGIC DEFENSIV.LD INVESTMENT