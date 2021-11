DJ Astrazeneca verkauft Rechte an Eklira und Duaklir an Covis Pharma

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca will die weltweiten Rechte an zwei Medikamenten zur Behandlung von chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) an die Schweizer Covis Pharma Group veräußern. Dafür erhält der in London börsennotierte Pharmakonzern 270 Millionen US-Dollar nach Abschluss der Transaktion, der für das vierte Quartal erwartet wird.

Den Angaben zufolge handelt es sich um die beiden Medikamente Eklira - als Tudorza in den USA bekannt - und Duaklir.

Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Medikamente Astrazeneca zufolge in den Ländern, die unter diese Vereinbarung fallen, einen Umsatz von 143 Millionen US-Dollar.

Covis Pharma werde auch bestimmte fortlaufende Entwicklungskosten für die Medikamente übernehmen hieß es.

Astrazeneca plc teilte weiter mit, auf die Finanzziele des Unternehmens für 2021 werde die Vereinbarung keinen Einfluss haben. Die Einnahmen aus der Vorauszahlung würden durch eine Ausbuchung des zugehörigen immateriellen Vermögenswerts vollständig kompensiert, und in der Ergebnisrechnung würden Astrazeneca zufolge keine weiteren betrieblichen Erträge ausgewiesen.

