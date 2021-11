ASTRAZENECA will die weltweiten Rechte an zwei Medikamenten zur Behandlung von chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen veräußern - und zwar an die Schweizer Covis Pharma Group. Dafür erhält der Pharmakonzern 270 Mio. $ nach Abschluss der Transaktion, der für das vierte Quartal erwartet wird.



