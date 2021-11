Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der Woche blieb es emissionsseitig ruhig und mit Ausnahme der türkischen Yapi Kredi Bank, die einen Covered Bond mit einem Volumen von bis zu 400 Mio. EUR bringen will, gab es keine Ankündigungen, so die Analysten der Helaba.Ob die exotische Emission in dem aktuell wegen der Zinserhöhungserwartungen nervösen Umfeld schon bald erfolge, sei fraglich. Erst in der letzten Woche sei auf der Bankenseite eine Exotenemission (Postova Banka/365.bank) zurückgezogen worden. ...

