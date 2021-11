Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit deutlichen Zugewinnen tendiert. Der ATX stand gegen 10 Uhr mit einem satten Plus von 1,62 Prozent bei 3.781,75 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gewann klare 1,55 Prozent auf 1.905,24 Einheiten. Allgemein herrscht an den europäischen Börsen zum Wochenauftakt gute Stimmung.Datenseitig stehen zum Wochenauftakt Zahlen zur Industriestimmung aus einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...